Ermenistan Almanya’ya farklı mağlup oldu

Ermenistan Ulusal Takımı Dünya Kupası Elemeleri J Grubu’nda Almanya ile karşılaştı. Ermenistan sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Maç Almanya’da, Stuttgart kentinin Mercedes- Benz Arena stadyumunda oynandı. Ermenistan maç öncesinde grubunda iddialı idi ve 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ile lider durumunda bulunuyordu.

Ermenistan bu maç öncesinde grup maçlarında Liechtenstein, Romanya ve İzlanda’yı mağlup etti, Kuzey Makedonya ile de berabere kaldı.

Maç Almanya’nın 6-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Almanya’nın gollerini Serge Gnabry (2), Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann, Karim Adeyemi attı.

Ermenistan bu sonucun ardından 10 puanla grubunda ikinci sıraya geriledi. Ermenistan Ulusal Takımı 8 Eylül’de Yerevan’da Liechtenstein’ı konuk edecek.

Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü Alman futbolcu Gerd Müller için saygı duruşunda bulunuldu.

Agos