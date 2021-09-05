Erhan Altunay’dan ‘Ağlama Duvarı’yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değil, palavra

Vav TV’de yayınlalan ‘Tarihe Yolculuk’ adlı programın bugünkü konukları Erhan Altunay, Selçuk Eracun oldu. Programın bu bölümünde Ayasofya ele alındı. Altunay, Ahit Sandığı’nın Ayasofya’ya koyulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı ve Ağlama Duvarı’nın Kudüs’teki tapınağın parçası olmadığını söyledi.

“SÜLEYMAN TAPINAĞI YIKILDIĞI ZAMAN TAPINAĞIN TEMELİ VE HARABELERİ KALMIŞTIR”

Bununla ilgili küresel çaplı bir polemiğin olduğunu aktaran Altunay, “Süleyman Tapınağı Titus tarafından yıkıldığı zaman tapınağın temeli ve harabeleri kalmıştır. Tapınak harabe olarak 70 yılından itibaren duruyor Kudüs’te. Ancak Yahudiler orada zaman zaman ayaklanma çıkartır. Ayaklanma çıkarttığı için de Romalı askerler devamlı müdahale eder” dedi.

“DELİNİN TEKİ KENDİSİNİN KUTSAL KANDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ”

Bu ayaklanmalardan biri olan Barkabo isyanına dikkat çeken Altunay, “Delinin teki kendisinin kutsal kandan geldiğini iddia etti. Kendine yıldız soyu diyen bir adamdır. Bütün Yahudileri toplar, ‘herkes bir parmağını kopartıp ısırsın cesaretini görelim’ der. Bir parmağını ısırıp koparacak kadar cesaretin varsa gel bana katıl der. Böyle deli bir ordu toplar ve orada ayaklanma çıkartır. Bir lejyonun yok olduğunu duyan Adrianus çıldırır.” ifadelerini kullandı.

Erhan Altunay’dan ‘Ağlama Duvarı’yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video

“AĞLAMA DUVARI PALAVRA”

İsyanın ardından İmparator Adrianus’un tapınağı yıkma emri verdiğini ifade eden Altunay, “Bu yüzden bugün tapınağın hiçbir izi yoktur. Ağlama Duvarı palavra. Hiçbir şekilde tapınağın izi yoktur. Ağlama Duvarı çok daha önce Marcus Antonios tarafından yapılan bir duvarın parçasıdır. O yüzden yıkılmamıştır. Yoksa Adrianus’un emri var yıkarlardı tapınağa ait olsaydı” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi