Zilan film oldu: Aralık’ta gösterilecek

Van’ın Erciş ilçe sınırları içinde yer alan Gelyê Zîlan, belgesel filme konu oluyor. Gazeteci İdris Yılmaz’ın yönettiği filmin aralık ayında gösterime girmesi planlanıyor.

VAN – Yönetmenliği ve çekimleri gazeteci İdris Yılmaz tarafından yapılan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Bir yıldır çalışmalarının devam ettiğini ifade eden gazeteci Yılmaz, hazırladıkları belgeselde sadece 1930 Kürtlere yönelik gerçekleştirilen katliamı değil, aynı zamanda 1915 yılında Ermenilere yönelik cinayetleri de ele aldıklarını söyledi. Bu olaylardan bağımsız olarak Zilan’ın doğal güzelliğinin yanı sıra, folklorik kültürlerinin de belgeselin konusu olduğunu belirtti.

‘ÇEKİMLER SIRASINDA ENGELLENDİK’

Zîlan’ın tarihte yaşanan katliamlar nedeniyle devletin halen sıkı güvenlik önlemleri aldığı bir bölge olduğunu söyleyen Yılmaz, bu nedenle Zilan’a kamerayla girmenin ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Çekimler sırasında birçok kez engellendiklerini söyleyen Yılmaz, “Nazê’nin Çakırbey Köyü’ndeki mezarını çekmeye çalıştığımızda jandarma tarafından gözaltına alındık. Bir süre sonra yasaklı bölgede izinsiz çekim yaptığımız gerekçesiyle para cezası kesildi. Maruz kaldığımız bu olayın ardından Van Valiliği’nden izin aldık. Buna rağmen Zilan’da yeniden güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kaldık. Karakol komutanına elimizdeki izin belgesini sunmamız üzerine bir takım telefon görüşmeleri yapıldı. Karakola bilgi vermemiz şartıyla çekimlerimizi yapabileceğimiz söylendi. İlk gün bir takım çekimler yaptık. Fakat ertesi gün bizi jandarma karakolundan aradılar iznimizin iptal edildiğini ve bölgeden ayrılmamız gerektiğini söylediler. İznin iptaline ilişkin ise hiçbir gerekçe sunmadılar” diye konuştu. Yılmaz, izinlerinin iptal edilmesine şaşırmadıklarını ifade ederek, “Bütün bu baskılara rağmen bir yolunu bulduk, çekimler tam istediğimiz gibi olmasa da tamamlamayı başardık” dedi.

‘BELGESELİN ASIL TEMASI ZİLAN KATLİAMI’

Belgeselin asıl temasının Zilan katliamı olduğunu ifade eden Yılmaz, aynı zamanda Zilan’ın doğal güzelliğini ve katliam öncesinde yaşanan olayları da bir hafıza olarak ele aldığını aktardı. Yılmaz, “Zilan’da 13 Temmuz 1930’da Kürtlere yönelik tarihin en acımasız katliamı işlendi. Aynı zamanda Zilan’ın tarih sahnesindeki önemine de vurgu yaptığımız belgesel filmimizde, bölgedeki kültürü, folkloru ve doğal güzelliği de işledik. En önemli konulardan bir tanesi de 1930 yılı öncesi bölgede yaşayan Ermeni halkına karşı işletilen cinayetlerdir. Sonuç kısmı ise katliam politikasının halen değişmediğine ve doğa üzerinde yaşanan tahribata yönelik.” (DUVAR)

Gazete Duvar