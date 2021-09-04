Paylan: Malatya Kilisesi’nin mülkiyetini neden iade etmediniz?

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Malatya Üç Horan Kilisesi 29 Ağustos Pazar günü Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın da katıldığı ayinle açılmıştı. Kamu kaynakları ile restore edilen kilise kültür merkezi olarak hizmet verecek, ancak Ermeni toplumu vaftiz, düğün, ayin gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecek. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir soru önergesi verdi.

Paylan’ın TBMM’ye ilettiği soru önergesi şöyle:

“Malatya’daki Taş Kilise ve Üç Horan adıyla bilinen Surp Yerrortutyun (Kutsal Üçlü) Ermeni Kilisesini restore edip “kültür merkezi” olarak açılışını yaptınız. Tarihi kilisenin üzerine “Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi” tabelasını astınız.

Aile büyüklerimin de 1915’e kadar ibadetlerini gerçekleştirdikleri kilisemin, kilise olarak açılmaması Ermeni toplumunda rahatsızlık yaratmıştır.

Bu bağlamda,

1. Malatya’daki kiliseme neden kilise diyemediniz?

2. Malatya’daki kilisemi neden kilise olarak restore etmediniz?

3. Kilise mülkiyetini neden Ermeni cemaatine iade etmediniz?

4. Kilisemde ne tip kültürel faaliyetler planlıyorsunuz?

5. Haçsız kilise olmaz. Kilise kubbesine neden haç koymadınız?

6. Ermeni yurttaşlar kendi kiliselerinde icra edecekleri ayin ve ibadetler için sizden izin mi alacaklar?”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26123/paylan-malatya-kilisesi-nin-mulkiyetini-neden-iade-etmediniz