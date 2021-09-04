“Hikâyen dağlarda başladı, pis çamurlarda bitti”

Uzun yıllar boyunca Yunanistan Komünist Partisi’nde milletvekilliği ve bakanlık yapan ve geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Mikis Theodorakis yaşamının son yıllarında “ulusalcı” çıkışlarıyla gündeme geldi. Aşırı sağcı Altın Şafak üyelerinin izlediği son miting konuşmasından sonra evinin duvarına sprey boyayla “Hikâyen dağlarda başladı ama Syntagma Meydanı’nın pis çamurlarında bitti” yazılmıştı.

Onur Erkan

Yunanistan solunun simge ismi Mikis Theodorakis 17 yaşında Nazilere karşı mücadele etti, Yunanistan İç Savaşı’nda sol cephenin içinde yer aldı, Albaylar Cuntası’nın hüküm sürdüğü yıllarda toplama kampında eziyet gördü.

Hayatının son döneminde benimsediği ‘ulusalcı’ siyaset nedeniyle eski yoldaşlarının sevgisini ve desteğini kaybetmişti.

Theodorakis, hayatının son miting konuşmasını 2018 Şubat’ında parlamento binasının bulunduğu Syntagma Meydanı’nda milliyetçi ve aşırı sağ bir kitleye yaptı. “Makedonya Yunandır” sloganıyla düzenlenen miting; Yunanistan ve -bugünkü adıyla- Kuzey Makedonya arasında, BM’nin arabuluculuğunda sürdürülen Makedonya müzakerelerini protesto eden milliyetçi oluşumlar tarafından düzenlenmişti.

“Makedonya Yunan’dı ve öyle kalacak”

Theodorakis “Yalnızca bir Makedonya var” vurgulu konuşmasında, “Bizim de oyumuzla NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorlar. Sonra bizi daha güçlü bir şekilde tehdit edecekler. Eğer geri adım atarsak, trajik sonuçları olacak bu kadere mahkûm oluruz. Makedonya her zaman Yunandı ve öyle kalacak” demişti.

Theodorakis milliyetçi ve sağ kesimlerin düzenlediği ‘Makedonya Yunandır’ mitinginde konuşuyor.

Ellerinde Yunanistan bayraklarıyla “Makedonya’dan çekilin” ve “Makedonya Yunanistan’dır” sloganları atan kitlenin coşku seliyle karşıladığı konuşma sırasında aşırı sağcı Altın Şafak Partisi mensuplarının Theodorakis’i selamlaması Yunanistan kamuoyunda dikkat çekmişti.

Mitingden önceki gün Theodorakis’in evinin duvarına sprey boyayla “Milliyetçi ayak takımına yanladın. Hikâyen dağlarda başladı ama Syntagma Meydanı’nın pis çamurlarında bitti” yazıldı. Nazilere karşı dağlarda verdiği mücadeleyi vurgulayan mesajın sonuna imza olarak anarşizm simgesi konulmuştu.

Olay üzerine basına konuşan Theodorakis, “sakin ve hazırım” diyerek Yunanistan halkını Makedonya konusundaki “iradelerini, öfkelerini, kararlılıklarını ve atılganlıklarını artırmaya” çağırdı.

Annan oylamasında da “hayır” demişti

Theodorakis 2004’te Annan Planı oylaması öncesinde de yazılı bir açıklama yayımlayarak Kıbrıs Rumlarını “hayır” oyu vermeye çağırmıştı.

Annan Planı’nın ABD ve İngiltere’nin çıkarlarına hizmet ettiğini ve Rumlara bu nedenle “Evet” oyu vermeleri yönünde dış baskı yapıldığını iddia eden Theodorakis, “Rumların ‘Hayır’ı, Yunanların İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere söylediği ‘Hayır’ ile eşdeğerdedir” demişti.

Serbestiyet