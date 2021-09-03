Rusya: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, “İki ülke arasında olumlu sinyaller saptadık” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Erivan ile Ankara arasında yakın zamanda gerçekleşen olumlu bir sinyal alışverişi saptadık, yani gördük ve not ettik. İki komşu ülkenin, karşılıklı saygı ve çıkarların gözetimi temelinde birbirine yakınlaşmasını teşvik etmeye mümkün olan her şekilde hazırız” ifadelerini kullandı.

Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişki kurulmasının, özellikle ‘Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzaladıkları açıklamaların hayata geçirilmesi kapsamında, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi’ bağlamında bölgede barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.Rusya’nın her zaman Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden yana olduğunu ve bu süreçte aktif rol aldığını anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte ilgili arabuluculuk çabalarında doğrudan yer aldık. 2009 yılında Zürih protokollerinin imzalanmasına destek verdik. Bu protokoller, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin koşulsuz olarak ve aşama halinde iyileşmesini öngörüyordu. Rusya gerçekten de sadece arabulucu rolünü oynamadı, etkin, etkili bir rol oynadı, bu da o görüşmenin olumlu sonuç vermesine yol açtı. Maalesef Rusya arabuluculuğunda varılan girişimler bu ülkeler tarafından hayata geçirilmedi. Fakat bu, artık her bir ülkenin kendi iradesiydi.”

https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-turkiye-ermenistan-iliskilerinin-iyilesmesine-yardimci-olmaya-haziriz-1048563823.html