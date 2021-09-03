İşgali dağlardaki hilal taktiği bitirdi

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|KENAN KIRAN
Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin merkezi Şuşa oldu. Dağlardan hilal taktiği ile Ermenistan ordusu bozguna uğratıldı
Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin merkezi olan Şuşa… Azerbaycan ordusu, dağlardan hilal taktiği uygulayarak Şuşa’ya girdi. Dağlardan tırmanarak gelen Azerbaycan askerleri, Ermeni askerleriyle göğüs göğüse mücadele etti. Dağlar siper oldu.
İNŞAATLAR BAŞLADI
30 YIL SONRA EVE DÖNÜŞ
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