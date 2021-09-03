İşgali dağlardaki hilal taktiği bitirdi

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KENAN KIRAN Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin merkezi Şuşa oldu. Dağlardan hilal taktiği ile Ermenistan ordusu bozguna uğratıldı Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin merkezi olan Şuşa… Azerbaycan ordusu, dağlardan hilal taktiği uygulayarak Şuşa’ya girdi. Dağlardan tırmanarak gelen Azerbaycan askerleri, Ermeni askerleriyle göğüs göğüse mücadele etti. Dağlar siper oldu. İNŞAATLAR BAŞLADI

Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonu 10 Kasım 2020’de sona erdirdi. İşgalin ardından girilen topraklarda birçok binanın oturulmaz halde olduğu görüldü. Örneğin Dağlık Karabağ’daki 17 camiden 15’ini yıkmışlar. Şuşa ‘hayalet kent’ olarak ifade ediliyor. Binaların yeniden inşasına ise vakit kaybedilmeden başlandı. 30 YIL SONRA EVE DÖNÜŞ

Ekber Goşala: 30 yıl sonra ilk defa Şuşa’ya geliyoruz. Ermeniler cehenneme çevirmişler çünkü kendilerinin değildi. İnsan kendi öz evini ve öz şehrini böyle yapmaz.

Cemile Elekberova: İşgalden azat olduktan sonra Şuşa’ya ilk defa geldim. Evlerimizi dağıtmışlar.

Akşin Guluyev: İşgalin sona ermesinden sonra Şuşa’da yaşamaktayım. Recep Tayyip Erdoğan Şuşa’da çok seviliyor. Sabah Gazetesi