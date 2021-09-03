Akdamar Kilisesi’ndeki 9. ayin pazar günü yapılacak

***Metinde yer alan görüşle yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

2010 yılında bakanlık tarafından çıkarılan izinle Türkiye’de, Ermenistan’da ve diyasporada bulunan Ermeniler için yılda 1 kez ayin yapma imkanı tanındı.

Ermeni cemaati üyeleri her yıl Eylül’ün ilk pazar gününde Van’a gelerek ayin için Akdamar Adası’na gidiyor. Geçen yıl pandemi önlemleri altında 6 Eylül günü yapılan ayin bu sene 5 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Ermenileri Patrikliğince bu sene 9’uncusu düzenlenecek olan ayin için Ermeni din alimleri ve cemaat üyeleri bir gün öncesinde Van’a gelerek kentte tur atma imkanı da bulacak.

AYİN SAAT 09.00’DA BAŞLAYACAK

Van Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi tedbirleri kapsamında ayinin yapıldığı Akdamar Adası’na, sınırlı sayıda misafir ile akredite edilenler dışında kimse kabul edilmeyecek.

Ayrıca ayinin yapıldığı saat 09.00 ile 12.00 arasında Akdamar Adası ziyaretçilere kapatılacak.” bilgisi yer aldı.

https://www.vanekspres.com.tr/gundem/akdamar-kilisesi-ndeki-9-ayin-pazar-gunu-yapilacak-h20156.html