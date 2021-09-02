Türk mallarının ithalatına geçici yasaklama kararına ilişkin değişiklik taslağı dolaşıma girdi

Ermenistan Cumhuriyeti’nin yasal düzenleme taslaklarını yayınlamak için ortak platformda, www.e-draft.am, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 24 Haziran 2021 tarihli kararında değişiklik ve düzeltmeler “Geçici yasak hakkında” ”Türk menşeli mal ithalatı” projesi dolaşıma girdi. Proje, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirildi.

Projenin gerekçesinde, ekleme ve değişikliklerin, Türk menşeli malların ithalatına getirilen yasağın işletmeler üzerindeki olumsuz etkisinin mümkün olduğunca azaltılması ihtiyacına bağlı olduğu belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu