Sınırda yine can kaybı

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun sınırda açtığı ateş sonucu bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1 Eylül günü saat 11:10 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ararat bölgesinde, Yeraskh istikametinde bulunan Ermeni mevzilerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu sözleşmeli astsubay çavuş, 1982 doğumlu Gegham Sahakyan hayatını kaybetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafının eylemlerini şiddetle kınadı ve bu eylemlerin cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu. Bakanlık, durumun tırmanmasından Azerbaycan’ın askeri-siyasi yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26119/sinirda-yine-can-kaybi