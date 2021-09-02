Saray, alternatif ismi tarif etti…

Ahmet Takan

Ciğer mi yemişler acaba?…

Bir zamanlar ortalıktan buhar olan isimler, Tayyip Erdoğan hakkında yüksek perdeden atıp tutmaya başladı…

Bu salvolardan en çok eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın söylediklerini önemsedim. Zamanlaması da oldukça manidar geldi. Tam da Abdullah Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığının propagandasını yapıldığı günlere denk düştü!.. Erdoğan Bayraktar, geçmişte Ankara’da Tayyip Erdoğan’ın en yakınında olduğu günlerde Abdullah Gül’den pek haz etmezdi ama siyaset denen şey işte böyle bir şey… Hele işin içinde kin ve intikam duyguları girdiğinde…

Erdoğan Bayraktar ‘dosyamda ne varsa doğru’ demişti. AKP’li eski vekil Yüce Divan krizini anlattı. 17-25 Aralık sürecinde AKP milletvekili olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün; Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın Yüce Divan’a neden gönderilmediğini ayrıntılarıyla açık etti. (Detaylarını okumuşuz olmalısınız. O yüzden tekrara girmiyorum)

Peş peşe geliyor bombalar… Hayırlara vesile olur inşallah!..

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Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimler yoğun bir halde tartışılıyor.

Abdullah Gül, cephesi yeni bir hamle yaptı, sözcü Fehmi Koru, Tayyip Erdoğan’ın kendi yerine Binali Yıldırım’ı önereceğini iddia etti.

Zamanlaması bana yine çok manidar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ sorusunu yanıtlayan CHP lideri, “Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” dedi.

(Adaylığı konusunda net ve iddialı olan ve partinin ağır toplarının ısrarlı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle bir manevra yaptı acaba?)

Saray yazarı Abdulkadir Selvi, ısrarla, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in üzerine gidiyor. Selvi, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için güçlü destek verdiği ismin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ileri sürüyor.

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Ankara’da ortalık toz duman…

Her taraf, kendi durduğu yerden algı çalışması yapıyor. Topa girmeyen tek cephe var; İYİ Parti cenahı… Durumda böyle olunca sizin ve benim gibi sade vatandaşların da kafası karışıyor.

O zaman safların durumuna bakalım;

Abdullah Gül cephesi;

Ava merakı olanlar bilir. Gece ava çıkınca avınıza projektör tutarsınız. O kendini gece görünmez sanır ya… İşte Abdullah Gül cephesindeki durum aynen öyle… Hem gece karanlığında dolaşıp iş yapmaya çalışıyorlar hem de perde gerisinde kalmaya çalışıyorlar ama ne yaptıkları ne çevirdikleri, neyin peşinde oldukları artık gün yüzüne çıktı. Olmayacak adayların isimleri ortaya atarak, Abdullah Gül’ün sürekli kamuoyu gündeminde kalmasını hedefliyorlar. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin sağlık durumları hakkında aldıkları çok özel bilgilerle, “tek kurtarıcı Abdullah Gül”e oyun kuruyorlar. Majestelerinin valileri milleti yok sayıyor!..

CHP cephesi;

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda karar kılınmış gibi. Abdullah Gül tekrar aday gösterilmeye kalkışılırsa çelik çomak patlayacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığının arkasında parti ağır toplarının genel başkanlık hesapları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Saray cephesi;

Abdullah Gül cephesinin sözcüsü Fehmi Koru’nun “Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı Binali Yıldırım” iddiasını sarayda çok önemli bir pozisyonda bulunan kaynağıma sordum. Kahkahalar atarak söze başladı” sen buna inandın mı?.. Tamam, Binali bey, beyefendi için çok değerlidir. Ama İstanbul seçimlerinde yenilmiş Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanı adayı yapacak kadar Tayyip Erdoğan’ın deneyimsiz olduğunu mu düşünüyorsun” dedi. Saray, Erdoğan Bayraktar ve benzer isimlerden gelen açıklamalarında Abdullah Gül cephesinden tetiklendiğine inanıyor.

Saray kaynağım, Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında kulağıma gelen bazı bilgileri kısmen doğruladı ve Erdoğan adaylıktan sadece bu yüzden vazgeçebileceğini belirtti. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, Tayyip Erdoğan’ın yerine önereceği ismin, Abdullah Gül veya Binali Yıldırım olmayacağının altını kesin ifadelerle çizdi. Peki, Erdoğan’ın adayı kim olur soruma ise şu ilginç yanıtı verdi;

“Hem İngiltere hem Amerika’nın sıcak bakabileceği bir isim… Hem Yahudi’nin hem Hristiyan’ın hem de Müslüman’ın seveceği bir isim… Şimdiye kadar toplumun hiç duymadığı bir isim… İsmi duyurulduğunda herkesin’ ya demek böyle biri varmış’ diye peşinden koşacağı bir isim.”

Israrlı sorularıma “zamanı gelince öğrenirsin” diye yanıt verdi. Telefonu kapattığımda kendi kendime “AKP kuruluş ayarlarına” dönüyor dedim!..

İYİ Parti cephesi;

Meral Akşener, belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylıklarına sıcak bakmıyor. CHP’den ısrar gelen “Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu” açıklamalarından rahatsızlık duyuyor ancak şimdilik bunu açık etmiyor.

Ben izlenimlerinden kaynaklanan kendi iddiamı dile getireyim; Eğer Meral Akşener kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmazsa, Ekrem İmamoğlu’nu değil Mansur Yavaş’ı destekler. Tercihini Mansur Yavaş’tan yana güçlü bir şekilde ortaya koyar.

Siz, bu yazdıklarımı bir taraf not edin… Ancak, hiç unutmayın ki, bu köprünün altından daha çok sular akar!..

Majesteleri Kraliçe hazretlerinin oyunu bozacak çok yiğitler var bu memlekette… Aynı, geçmişte olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günlerde olduğu gibi…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.

https://www.korkusuz.com.tr/saray-alternatif-ismi-tarif-etti.html