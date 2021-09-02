Paşinyan: Artsakh bugün yaralı olsa da ayaktadır ve Ermenistan ile tüm Ermenilerinin desteğine sahip

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh Cumhuriyeti’nin ilanının 30. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Başbakanının mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili yurttaşlar, 30 yıl önce bugün, Artsakh halkı, yasal organları tarafından kabul edilen bir bildiri ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

Bununla Artsakh Ermenileri, hayatlarını ve geleceklerini yönetme, özgürce yaşama hakkını teyit ettiler. Aynı yıl 10 Aralık’ta yapılan genel referandumla bu karar onaylandı. Böylece 1988 yılında başlayan Karabağ hareketinin bir sonucu olan ve halkımızın demokratikleşme ile özgürlük arzusuna dayanan bu halk iradesinin tezahürü, 20’inci yüzyılda milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkının ifade edilmesinin örneklerinden biri olmuştur.

Artsakh halkı kendi meşru hakkını kullandı ve buna karşı her türlü şiddet insanlığa, medeniyete, insan haklarına yönelik şiddettir.

Bağımsızlığın ilanından hemen sonra Artsakh halkına karşı başlatılan savaş işte böyle bir şiddetti. Savaşın sonucunda “Dağlık Karabağ sorunu” terimi uluslararası ilişkilerin gündemine oturdu. AGİT Minsk Grubu kuruldu, üç eşbaşkan ülke ihtilafın çözümüne yönelik bir arabuluculuk misyonuna sahipti. Ne yazık ki, ihtilaf çözülmedi, şiddet devam etti ve 2020 yılında Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlatılan ve meseleyi güç kullanarak çözmeyi hedefleyen savaşla en iğrenç ifadesini buldu.

Bu savaş, düşmanın tüm çabalarına rağmen amacına ulaşamadı. Bugün Artsakh, yaralı olsa da ayaktadır ve Ermenistan ile tüm Ermenilerin tam desteğine ve yardımına sahiptir.

Artsakh’ın özgürlük mücadelesinde tüm şehitlerimizi anıyor, onların anısı önünde baş eğiyoruz.

Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkı kutsaldır. Güç kullanılarak durdurulamaz. Bu nedenle bugün tüm uluslararası platformlarda Dağlık Karabağ sorununun çözülmediğinde ısrar ediyoruz. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkan devletlerin açıklamaları da bunu gösteriyor”.

ERMENİ HABER AJANSI