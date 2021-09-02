Musa Dağ’ın kahramanca savaşına adanmış bir dizi etkinlik düzenlenecek

Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası, Musa Dağ’ın kahramanca savaş şenlikleri çerçevesinde, “Musa Ler” yurtsever birliği ile birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

16 Eylül’de saat 19:00’da “Arno Babajanyan” konser salonunda, Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası’nın “Folk-Modern” halk çalgıları orkestrası (sanat yönetmeni, Ermenistan’ın Onurlu Sanatçısı – Levon Tevanyan) bir konser verecek. Akşam saatlerinde Ara Vahanuni’nin “Musa Ler – 88 – Ejderha Yılı” filmi gösterilecek.

18 Eylül saat 19:00’da “Akunk” etnografya topluluğu ve “Karin” geleneksel şarkı ve dans grubu Musa Dağ Kahramanlık Muharebesi Anıtı’nda konser verecek.

Musa Dağı’nın kahramanca savaşı, Musa Dağı yakınlarındaki Ermeni köylerinin sakinlerinin düzenli ve düzensiz Türk kuvvetlerine karşı 53 günlük meşru müdafaasıdır. Ermeni sivil nüfusuna yönelik katliamlar, Ermeni Soykırımı’nın bir parçasıydı. Ancak Musa Dağ köylerinin Ermeni nüfusu, yaklaşan tehlikeyi sezerek Musa Dağı’na tırmanarak kendilerini savunmaya başladılar.

Sonunda Fransız ve İngiliz gemileri, “Hıristiyanlar tehlikede” nefsi müdafaa yazısını görünce imdada yetişti ve 4.231 Ermeniyi Mısır’a taşıdı ve burada birçoğu daha sonra Fransız-Ermeni Lejyonu’na katıldı. Bu olaylardan ilham alan ve etkilenen Avusturyalı yazar Franz Werfel, Musa Dağı’nın Kırk Günü’nü 1933’te yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu