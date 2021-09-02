Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

Yunanistan’ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.

Theodorakis Yunanistan’da 1967-74 yılları arasında yönetimde olan askeri diktatörlüğe karşı tutumu ve bu konuda dünyayı harekete geçirmeye çalışmasıyla biliniyordu.

Theodorakis’in bu dönemdeki besteleri ve şarkıları Yunanistan’da sol çevrelerde neredeyse bir marş haline gelmişti.

Müzisyen, Zorba, Z ve Serpico filmleri için bestelediği müziklerle de biliniyordu.

Theodorakis 1981-1990 yılları arasında Yunan Komünist Partisi’nin milletvekilliğin de yapmıştı.

1925 yılında doğan Sakız adasında doğan ve annesi İzmir Çeşmeli olan Theodorakis, İkinci Dünya Savaşı yıllarında direniş saflarında yer almış ve bunu takiben 1946-1949 yılları arasındaki iç savaş sırasında solcularla birlikte mücadele vermişti. Bu nedenle işkence görmüştü. Askeri cuntaya karşı da direnen Theodorakis, bu nedenle tutuklanmış ve işkence görmüştü. Uluslararası baskı sonucu ülkeyi terk etmesine izin verilen besteci, 1974 yılına kadar Paris’te yaşamıştı.



Theodorakis 1940’ların sonu ve 1950’lerin başlarında Paris ve Atina’da müzik eğitimi almıştı. Klasik müzik bestelerinden sonra, 1960’larda Yunan köklerine dönerek Yunan müziğinin popülerleşmesine katkıda bulunmuştu. Besteci, Türkiye’de Zülfü Livaneli ile birlikte yaptığı albümler ve verdiği konserler ile de tanınıyordu.

Theodorakis Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği’nin Yunanistan ayağının kurulmasında da rol oynamıştı.

Theodorakis’in son yıllarda Yunanistan’da milliyetçi çevrelerin düzenlediği bazı gösterilere katılması solcu çevrelerin tepkisini toplamıştı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26120/mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti