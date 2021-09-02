Melisa’nın azmi Ağrı Dağı’nı yendi

Görme engelli Melisa Yılmaz, 10 dağcının eşliğinde Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı. Melisa zirveye çıkan ilk görme engelli kadın oldu…

GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul – 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na ilk çıkan görme engelli kadın 23 yaşındaki Melisa Yılmaz oldu. Ağrı Dağı’na 2 gün süren kamp sonucunda çıkan Melisa Yılmaz, “Zirvede kendimi daha az kısıtlanmış ve daha özgür hissettim” dedi.

İstanbul Üniversitesi dramaturji bölümü mezunu Melisa Yılmaz, Türkçe, Farsça, Kürtçe, İbranice ve Ermenice efsanelere konu olan Ağrı Dağı’na çıkan ilk engelli kadın oldu.

2 günlük kamptan sonra

Çadır kamp ve dağ yürüyüşü gibi pek çok doğa etkinliğini başarıyla yapan Melisa Yılmaz, Türkiye ile Ermenistan sınırındaki dağa 2 gün süren bir kampın ardından ulaştı.

Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkan ilk görme engelli Türk kadın olan Yılmaz, şehirde duyduğu güveni zirvede de hissettiğini belirtti. Otostopla Türkiye’yi gezen profesyonel dağcı Güntülü Yalçın’ın girişimleriyle Ağrı’da zirve yapan Melisa Yılmaz’a 10 dağcı eşlik etti. Yılmaz, şunları anlattı: “Fethiye’de Güntülü’nün kamp alanında kalırken zirveye çıkma istediğini anlattım. O’nun girişimiyle birlikte hayalim olan Ağrı Dağı’na çıkmayı başardım.

Önce Doğubeyazıt’a gittik. İlk kez bu irtifada bulunuyordum. Tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladık. 12 dağcıydık ve en acemi bendim. 3 bin metrelerdeki ana kampta ilk geceyi geçirdik. 4 bin 200 metre yükseklikteki kampta uygun hava koşulları oluşunca 02.00’de tırmanışa geçtik. Ben dengemi sağlamakta daha çok zorlandığım için en arkadan geldim. Sabah 08.00 sıralarında buzullara ve zirveye ulaştık. Her taşı bana tarif ederek zirve yapmamı sağlayan arkadaşlarım sayesinde hayalimi gerçekleştirdim.”

Melisa Yılmaz, Gökhan Karakaş’a zorlu Ağrı Dağı yolculuğunu anlattı.

‘Neden buradayım dedim’

4 bin 200 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra çok yorulduğu için Doğubayazıt’a at üzerinde gittiğini söyleyen Melisa Yılmaz, şöyle konuştu: “Zirveye çıkana kadar yol hiç bitmeyecek hissi ve yılgınlık duygusu ağır bastı. Bu yükseklikte bu kadar yorucu bir yolculuk neden yaptım diye sorgulayarak attım adımları. ‘Ben neden buradayım’ diyerek attığım adımların sonunda zirveye çıkmanın ayrı bir güzelliği olduğunu fark ettim. Likya Yolu’nu bisikletle geçmek ve doğa yürüyüşleri yapmak dışında yüksek irtifa ile ilgili hiçbir tecrübem yoktu. Yüksel Işık ve İhsan Celep gibi isimlerin katkılarıyla zirveye çıktım.”

Milliyet Gazetesi