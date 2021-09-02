Karabağ Dışişleri Bakanı: Aliyev’in açıklamaları, Artsakh’ın asla Azerbaycan’ın bir parçası olmayacağını bir kez daha kanıtlıyor

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşi’deki son açıklamalarına yanıt vererek, bu açıklamaların faşizm ve terörün dışında aynı zamanda uluslararası hukukun büyük bir ihlali olduğunu vurguladı.

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davit Babayan “Armenpress” ile yaptığı röportajda, öncelikle Aliyev’e bu tür açıklamalardan dolayı teşekkür edilmesi gerektiğini ifade etti, çünkü bu açıklamalarla onlar gerçek hedeflerini gösteriyorlar.

Babayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletler, düşmanın niyetini bilmek için büyük meblağlar harcıyorlar fakat bu zat bedavaya her şey söylüyor. Aliyev’in en dürüst düşman olduğunu defalarca söyledim. Niyetini asla saklamadı. Elbette Aliyev’in söyledikleri büyük bir uluslararası hukuk ihlalidir, faşizmdir, terördür ve biz gerçeklikten asla kopmamalıyız, kiminle uğraştığımızı anlamalıyız. Bütün bu açıklamalar bir kez daha bizim asla Azerbaycan’ın bir parçası olmayacağımızı kanıtlıyor. Önemli olan, toparlanıp nesillerimiz için güvenilir bir gelecek yaratabileceğiz.”

ERMENİ HABER AJANSI