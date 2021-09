İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile iki komşu ülke arasındaki ilişkileri ve bölge gündemini görüştüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mirzoyan ve Emir Abdullahiyan, ülkelerinin dışişleri bakanlıklarını üstlenmeleri konusunda birbirlerini tebrik ederek, yüzyıllardır devam eden iyi komşuluk ilişkilerine dayanan kapsamlı Ermeni-İran bağlarını birlikte daha da geliştirmeyi umduklarını ifade ettiler” denildi.

Açıklamaya göre taraflar, Basra Körfezi-Karadeniz uluslararası ulaşım koridoru projesinin etkin bir şekilde uygulanmasının öneminin altını çizerek, ekonomik işbirliği beklentilerini de detaylı olarak ele aldı.

FMs @AraratMirzoyan & @Amirabdolahian stressed prospects of further expanding economic coop & importance of signing & effectively implementing multilat agreement on establishment of #PersianGulf–#BlackSea Intl Transport Corridor. Sides also discussed issues of regioanl security. pic.twitter.com/g0lG4HU1Un

