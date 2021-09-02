Ermeni mezarlığının tahrip edilmesi ve ‘Ermeni kilisesi’nin afişten çıkarılması Meclis gündeminde

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Van’ın Tuşba ilçesinde Ermenilere ait mezarlığın iş makineleriyle tahrip edilmesi ve restorasyonun ardından ibadete açılan Taş Horan Ermeni Kilisesi’nin açılışında kullanulan afişte “Taş Horan Kültür ve Sanat Merkezi” yazılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, Van’ın Tuşba ilçesinde Ermenilere ait mezarlığın iş makineleriyle tahrip edilmesi ve restorasyonun ardından ibadete açılan Taş Horan Ermeni Kilisesi’nin açılışında kullanulan afişte “Taş Horan Kültür ve Sanat Merkezi” yazılmasını Meclis gündemine taşıdı. Şık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Yapılan bu ve benzeri uygulamaların Anadolu topraklarında yaşayan halkların kültür varlıklarını tahrip ettiğini ve kardeşliğine zarar verdiğini düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik TOKİ mevkiinde bulunan Ermenilere ait mezarlık iş makineleriyle tahrip edilmiş, mezarlıkta bulunan kemiklerin ortalığa saçılmış ve Ermeni bir yurttaşın ağlayarak kemikleri tekrar gömmeye çalıştığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012-2013 yılında yatırım programına alınarak ödenek tahsis edilen ve yaklaşık 9 yıl sonra restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Horan Ermeni Kilisesi’nin ibadete açılmıştı. Hem kilise, hem de kültür merkezi olarak hizmet vereceği duyurulan kilisenin açılış töreninde kullanılan afişte ise sadece “Taş Horan Kültür ve Sanat Merkezi” yazdığı görülmüştü.

Bu konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

‘KARDEŞLİĞE ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?’

Şık, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

1- Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’ndeki söz konusu alanda Ermeni Mezarlığı olduğu bilinmekte miydi?

2- Söz konusu mezarlık özel mülk müdür? TOKİ’ye mi aittir?

3- Ermeni Mezarlığının çıkması üzerine inşaatın durdurulması ve mevcut alanın koruma altına alınması için herhangi işlem tahsis edilmiş midir?

4- “Kişinin Hatırasına Hakaret /TCK 130. Madde ”de ifade edilen “1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü bağlamında herhangi bir adli işlemin başlatılması yönünde bir girişiminiz olacak mıdır?

5- Taş Horan Kilisesi sadece kültür merkezi işlevi mi görecektir? Değilse afişte neden sadece kültür merkezi ifadesi yer almaktadır?

6- Hristiyan, Musevi, Ezidi, Alevi ilişkin kaç ibadethane aynı zamanda kültür- sanat merkezi olarak hizmet vermektedir?

7- Türkiye’de Hristiyan, Musevi, Ezidi, Alevi inancına ait kültürel varlıkların envanteri nedir? Mevcut yapılar şu anda nasıl kullanılmaktadır?

8- Yapılan bu ve benzeri uygulamaların Anadolu topraklarında yaşayan halkların kültür varlıklarını tahrip ettiğini ve kardeşliğine zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

BirGün Gazetesi