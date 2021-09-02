Dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutluyor

Artsakh Cumhuriyeti 30 yaşında. 2 Eylül 1991 tarihinde Dağlık Karabağ ve Şahumyan Halk Vekilleri Bölgesel Konseylerinin ortak oturumunda, eski Dağlık Karabağ Özerk Oblastı ve Şahumyan bölgesi sınırları içinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni ilan edildi.

10 Aralık 1991 tarihinde ise Sovyetler Birliği’nin resmi olarak çöküşünden birkaç gün önce, Dağlık Karabağ’da, nüfusun ezici çoğunluğunun, %99,89’unun Azerbaycan’dan tam bağımsızlık lehinde oy kullandığı bir referandum yapıldı. Ardından gelen parlamento seçimlerinde ilk hükümeti oluşturan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Parlamentosu seçildi. Bağımsız Karabağ hükümeti, Azerbaycan’ın askeri saldırıları ve abluka koşulları altında görevini yerine getiriyordu.

Mevcut durumda Bakü’nün tepkisi gecikmedi. 25 Eylül 199’de Şuşi’den ilk kez “Alazan” tipi füzelerle başkent Stepanakert bombalandı. Artsakh kurtuluş savaşı başladı. Ermeni ordusu, Dağlık Karabağ halkının güvenliğini sağlamasına yönelik mücadele sırasında oluşmaya başladı.

1994 yılında Azerbaycan’ın isteği üzerine Rusya’nın arabuluculuğuyla taraflar arasında Ateşkes belgesi imzalandı.

Bağımsızlıktan on beş yıl sonra, yine 2 Eylül’de ülke çapında düzenlenen bir referandumla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Anayasasını kabul edildi.

27 Eylül 2020’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve paralı teröristlerinin katılımıyla Artsakh’a karşı bir savaş başlattı ve 12 Mayıs 1994’te yürürlüğe giren üçlü anlaşmayı ve diğer uluslararası anlaşmaları ihlal etti. 9 Kasım’da Rusya Federasyonu’nun arabuluculuğunda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali tarafından) üçlü bir ateşkes bildirisi imzalandı.

Ateşkese göre, Hadrut bölgesi ve Şuşi ile Artsakh’ın tüm güvenlik bölgesi Azerbaycan’ın kontrolüne girdi.

Rus barışı koruma birlikleri, Artsakh’ın tüm temas hattı boyunca ve Laçin koridorunda konuşlandırıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/02/Karabağ-Ermeniler-Artsakh-Cumhuriyeti/214504