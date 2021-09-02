DRV Destination Forum katılımcıları Ermenistan’ın gastronomik, kültürel ve maceracı cazibesini keşfediyor

Almanya’dan gelen konukların Ermenistan’ın tüm gastronomik, kültürel ve macera cazibesini keşfetmek için geldiklerini ve ayrıldığını Ermenistan Turizm Komitesi’nin Facebook sayfasından öğreniyoruz.

Üç günlük programın tamamı, Turizm Komitesi tarafından Ermenistan’ı Alman turistler için çekici bir yer haline getirmek için geliştirildi.

DRV Destinasyon Forumu, iki ülke arasında turizm bağlantıları kurmak, yerel ve Alman seyahat şirketleri arasında etkin iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilk kez Ermenistan’da düzenleniyor.

Bu, salgın nedeniyle ciddi kısıtlamaların ardından uluslararası ortakların katılımıyla Ermenistan’daki en büyük turizm etkinliğidir.

Ermenistan Kamu Radyosu