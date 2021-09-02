Artsakh Cumhurbaşkanı: Vatanımızda yaşama ve yaratma açısından tarihi bir yükümlülüğümüz var

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Artsakh’ın bağımsızlığının 30. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda Harutyunyan şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili yurttaşlar, 2 Eylül hayatımızın en önemli günüdür. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, otuz yıl önce Stepanakert’te toplanan Halk Vekilleri, Dağlık Karabağ Özerk Oblastı ve Şahumyan bölgesel konseylerinin ortak toplantısında ilan edildi.

Devlet inşası yolunda büyük kazanımlar ve kayıplarımız oldu. Vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

İnsan kayıpları geri döndürülemez, ama aynı zamanda üzerimizde bir görev bırakıyorlar. Artsakh Cumhuriyeti’ni inşa etmek, kendi vatanımızda yaşamak ve yaratmak için tarihi bir yükümlülüğümüz var. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.”

ERMENİ HABER AJANSI