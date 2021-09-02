Aram Tigran’a adandı

Geçmişin Sesi Amida Konserleri” adıyla tarihi mekanlarda düzenlenen konser serisinin 6’ncısı Aram Tigran’a adandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO), kentin tarihi mekanlarında “Geçmişin Sesi Amida Konserleri” adıyla düzenlediği konserler dizisi devam ediyor. Konserlerin 6’ncısı için kentin tarihi köprüleri seçildi. Kulp ilçesindeki Taş Köprü (Geliyê Godernê), Silvan’daki Malabadi Köprüsü ve kent merkezinde bulunan On Gözlü Köprü’de çekimleri yapılan konserde, Ma Müzik, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), Anadolu Quartet sanatçıları ezgiler seslendirdi.

Konser, “Kürt ve Ermeni halkları arasında bir barış güvercini” olarak anılan ve 8 Ağustos 2009’da yaşamını yitiren Sanatçı Aram Tigran’a adandı. Konserde Kürtçenin Dimilkî, Kurmancî ve Soranî lehçeleri ile Türkçe ve Ermenice 16 şarkı yer alıyor. Konser, DTSO’nun sanal medya hesaplarında 4 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak.

“Geçmişin Sesi Amida Konserleri”nin ilki, Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları’nda; ikincisi, Roma döneminden kalma Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi’nde; üçüncüsü ise inanç ve kültür değerleri ile bilinen antik kent Eğil’de düzenlendi. Konserlerin dördüncüsü, Sur ilçesinde 16’ncı yüzyılda inşa edilen Dêra Mor Petyun Katolik Ermeni Kilisesi’nde; 5’incisi ise 10 bin yıllık geçmişe sahip Ergani Çayönü’nde bulunan Hilar Mağaraları’nda gerçekleştirildi.

http://www.hakkariobjektifhaber.com/aram-tigrana-adandi-34025h.htm