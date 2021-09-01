Tarihi tabya, define kurbanı oldu

FURKAN NEHRİ

Erzurum’u Doğu’dan gelen saldırırlara karşı yıllarca koruyan, bölgenin en stratejik askeri yerlerinden olan tarihi Küçük Palandöken Tabyası, definecilerin kazıları ve bakımsızlıktan dolayı yıkılacağı anı bekliyor.

1884-1896 yılları arasında Sultan Abdulhamit tarafından Doğu’dan gelen tehlikeleri gözetlemek ve askeri kışla olması için inşaa edilen Küçük Palandöken Tabyası, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

Daha önce gerçekleşen heyelanlar nedeniyle 3 noktadan çöken tabya, kaderine terk edildi. Palandöken Dağının zirvesinde 2850 metre yükseklikte inşa edilen Tabya, döneminde en stratejik askeri alanlardan biri olarak görülüyordu. 135 yıl önce yapılan tabyalarda define bulma hayali ile ise tarihi yapının adeta sonunu getirdi. Erzurum’da ayakta durabilen 16 tabyadan biri olan Küçük Palandöken Tabyası, definecilerin uğrak mekanı haline geldi. Yapılan aramalar nedeniyle çöküntüler oluşan tarihi yapı ise şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda.

Sabah Gazetesi