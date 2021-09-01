Şeyh Bedrettin isyanı beyaz perdede | “Direniş hafızasını canlı tutmak istedik”

Şeyh Bedrettin’in hayatını konu alan “Hakikat: Şeyh Bedrettin” filminin hazırlıkları tamamlandı. 8 Ekim’de vizyona girecek filmin senaristliğini Ali Şahin, yönetmenliğini ise Hakan Alak üstlendi. Şeyh Bedrettin’i Suavi, Börklüce Mustafa’yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal’i ise Saygın Soysal canlandırdı. Filmde, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç ve Rugeş Kırıcı gibi isimler rol aldı. Senarist Ali Şahin, başrol oyuncuları Suavi ve Bülent Emrah Parlak filmi Mezopotamya Ajansından İdris Sayılğan ve Hakan Yalçın’a anlattı. ŞAHİN: SÜRECE CEVAP VERMEK İSTEDİK Ali Şahin, kendilerini filmi çekmeye yönlendiren ve karakter olarak Şeyh Bedrettin’i seçmelerine neden olan düşünceyi şu sözlerle anlattı: “Bizim için sanat üretmek, sinema üretmek, halkların, inançların filmini yapmak. Ama mevcut iktidar ile birlikte bu imkansız hale geldi. Bütün halkları ve renkleri boğmak isteyen bir güç var. Herkesin uzlaşabileceği bir kişi ya da olay gerekiyordu. Bedrettin direnişi en uygun olandı. Bu nedenle direniş hafızasını canlı tutmak ve sürece cevap vermek istedik.” Şeyh Bedrettin direnişi sürecinin en önemli özelliğinin ilkel sosyalizm karakterine sahip olduğunu belirten Şahin, Şeyh Bedrettin’in Ermeni, Kürt, Türk, Alevilere kadar birçok kesimini rıza şehrini kurmaya ikna ederek bu uğurda savaştırabildiğini hatırlattı. Şahin, “Karşıda ise Osmanlı, Bizans ve diğer beyler birleşiyor. Aynı bugünkü gibi. Onun karşısında da halklar birleşiyor. Günümüzde de buna ihtiyaç olduğunu düşündük biz. Yani halkların, inançların bir araya gelerek bu faşizmi yenebileceğini düşündüğümüz için özellikle Bedrettin ismi seçtik.” dedi. PARLAK: BÖRKLÜCE’Yİ OYNAMAK BÜYÜK ŞANS Bülent Emrah Parlak, çok oynamak istediği bir karakter olan Börklüce Mustafa’yı canlandırdığını belirterek, çekimden önce karakteri okuyarak araştırdığını söyledi. Parlak, “Bu karakteri oynamak benim için büyük şans. Tarihi bir karakter olarak oynamak istediğim kişi sorulsa söyleyeceğim ilk isim Börklüce Mustafa olurdu. Onu biraz senaryolaştırdığımızda, sinemaya uygun hale getirdiğimizde başka bir yapıya dönüşüyor. Çok keyifle oynadığım bir karakter oldu. Dönem işi olduğu için kılıç ve at dersleri vardı. Zorluğundan dem vuramam ama keyifli ve zorlu bir süreçti diyebilirim. Börklüce Mustafa Bedrettin isyanında birçok yönden incelenmesi gereken bir karakter.” ifadelerini kullandı. SUAVİ: ÜZERİMDEKİ YÜKÜMLÜLÜK AĞIRDI Suavi, oyunculuk ve sinema geçmişi olmamasına rağmen teklif geldiğinde müthiş bir heyecan duyduğunu dile getirdi. Şeyh Bedrettin’in birçok kez kaleme alındığını ve dillendirildiğini dile getiren Suavi, “Dahası ülkenin birçok sinema sektöründe bulunan birçok insanı heyecanlandıracak bir hikayeydi” dedi. Film çekim sürecinde yönetmenin yaklaşımı, ne anlatılmak istendiği gibi sorulara yanıt bulduğunu belirten Suavi, “Üzerimdeki yükümlülük ağırdı ve bugüne kadar hiç kimsenin gerçekleştirmediği bir proje ilk kez hayata geçecekti. Kuşkusuz üzerinde çok tartışılacaktır. 600 yıllık bu hikayenin yeniden vücut bulması, hayata geçirilmiş olması başlı başına büyük bir heyecandı” şeklinde konuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ) Evrensel Gazetesi