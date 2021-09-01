“Moody’s”, Ermenistan’ın kredi notunu “Ba3” sabit olarak değerlendirdi

“Moody’s” kredi derecelendirme kuruluşu, 31 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı raporda, Ermenistan’a daha önce verdiği “Ba3” kredi notunu sabit bıraktı.

Ermenistan’ın finansal ve ekonomik değerlerinin eskisi gibi aynı derecede kaldığını vurgulayan “Moody’s”, bununla birlikte ülkenin farklı risklere karşı çok daha hassas hale geldiğini vurguladı.

Bu, “Covid” salgınının başlamasından ve Artsakh Savaşı’ndan sonra “Moody’s” derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan ilk güncellemedir.

ERMENİ HABER AJANSI