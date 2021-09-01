Lavrov: Ermenistan Rusya’nın müttefikidir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler için yaptığı konuşmada “Ermenistan Rusya’nın müttefikidir” diyen Bakan Lavrov, Ermenistan ile Rusya’nın çok zengin ikili gündemi olduğunu ifade etti.

İki devlet arasında karşılıklı ziyaretler yapıldığını, büyük projelerin gerçekleştirildiğini, ekonomik işbirliğinin geliştirildiğini dile getiren Lavrov, “Her şey çok yoğun ve emin bir şekilde gelişiyor.” dedi.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Sergey Lavrov, “Rusya ile Azerbaycan Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan anlaşmalar var. Bu anlaşmalar, liderlerin tüm ulaşım ve ekonomi hatlarının açılmasına dair önerilerini netleştiriyor.” şeklinde konuştu ve bu konu ile Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin şahsen ilgilendiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI