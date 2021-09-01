‘Ermenistan Ordusu’nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.

Uzman ekipler; 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha etti. Ermenistan ordusu, üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen toprakları patlayıcılarla yok etti. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak. Ermenistan’ın; kentlerde bulunan Azeri mezarlıkları da talan ettiği belirlendi.

174 PATLAMAMIŞ MERMİ, BOMBA VE MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan; Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali süren topraklarını kurtardı. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.Ermenistan ordusunun genel uzunluğu 12 kilometre olan Cebrail-Fuzuli yolunda çeşitli alanlara mayın ve patlayıcılar yerleştirdiği tespit edildi. Uzman ekipler, patlayıcıları imha etmek için titizlikle çalışma yürütüyor. 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatlar imha edildi. Üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen topraklar patlayıcılarla yok edilmiş.

ASFALT DÖKME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fuzuli kentinde mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara asfalt dökme çalışmaları yapılıyor. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak.

Sabah Gazetesi