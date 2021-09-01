Ermenistan Kamu Radyosu

615 yeni vaka, 267 iyileşen

Ermenistan’da bugüne kadar yapılan 1.547.898 test sonucunda tespit edilen 242.750 korona vakası neticesinde 227.293 kişi sağlığına kavuşmuş olup, 4.847 kişi hayatını kaybetmiştir.

9.443 kişi henüz tedavi edilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu