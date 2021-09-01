Çin’den çok modlu kargo taşımacılığı

Güney Kafkasya Demiryolları, Çin’den Ermenistan’a konteynerlerde çok modlu kargo taşımacılığı gerçekleştirdi

Güney Kafkasya Demiryolu Şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde Çin’in Laizhou kentinden Ermenistan’daki “Şinarvest” şirketi için, karıştırıcı makinelerin multimodal kargo taşımacılığını başarıyla organize etti ve gerçekleştirdi.

Ekipmanın Vardenis’te içme suyu sisteminin inşası sırasında kullanılması planlanmaktadır.

Taşıma, aşağıdaki şemaya göre 40 fit’lik bir konteynerde gerçekleştirildi.

Otoyol üzerinden, Lizhou Şehri (Çin)-Qingdao Limanı (Çin);

Raylı ulaşım, Qingdao Limanı (Çin)-Zabaykalsk İstasyonu (Rusya)-Vladikavkaz İstasyonu (Rusya);

Otoyol üzerinden, Vladikavkaz istasyonu (Rusya)-Erivan (RA).

Toplam süre 60 gündü.

Ermenistan Kamu Radyosu