Biz sadece aletiz

Biz sadece aletiz

Mücadele Ermenistan ile Azerbaycan arasında değil, biz sadece aletiz

“Amerika Birleşik Devletleri’nin zayıflamasının arka planına karşı, Türkiye yeni çok taraflı dünyanın ana oyuncularından biri olmaya çalışıyor ve ana oyun Büyük Orta Asya ve Büyük Yakın Doğu’da gerçekleşecek.

Bu, hem liderlik, hem de hayatta kalma mücadelesidir.

Başlıca polisin geri çekilmesiyle, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi, askeri bir çatışma olasılığı artıyor.

O zaman, büyük bir süper gücün yokluğunda, farklı süper güçler arasında liderlik mücadelesi devam etti, bu sırada bir tarafın yenilmesi gerekiyordu ve yenildi, ardından Potsdam Konferansı sırasında yeni oyun kuralları tespit edildi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında en önemli konulardan biri, savaş için gerekli hammaddelerin ve birliklerin hareketi için gerekli iletişimin sağlanması için verilen mücadeleydi.

Ermenistan’dan geçen iletişimin kontrolü konusu sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda askeri açıdan da düşünülmelidir.

Doğal olarak, mücadele Ermenistan ile Azerbaycan arasında değil, biz sadece aletiz” diye belirtmektedir, Siyaset bilimci Stepan Danielyan.

Ermenistan Kamu Radyosu