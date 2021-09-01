Azerbaycanlılar etnik kimliğinden dolayı nefret suçu işleyerek Maçkalaşen köyü sakinine işkence yaptı

26 Temmuz tarihinde Artsakh’ın Maçkalaşen köyünde yaşayan ve yolunu kaybedip Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan bölgeye geçen bir köylünün Azerbaycanlılar tarafından işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle Artsakh Polis Müdürlüğünde ceza davası açıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Artsakh Başsavcılığı, Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan adli muayene çerçevesinde adli tıp muayenesinin yapıldığı belirtti. Muayene sonucunda onun vücudunda kemik kırıklar ve birçok işkence izleri tespit edilmiştir.

Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi, 2. Kısım, 7. Fıkrası (etnik kimliği nefret suçu çerçevesinde işlenen işkence) kapsamındaki işlenen suç nedeniyle bir ceza davası açıldı. Soruşturma devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI