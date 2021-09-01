Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor

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|Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte adeta “mayın tarlası”na dönüşen alanlar, uzman ekiplerin yaklaşık 10 aydır devam eden titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.
Burcu Çalık Göçümlü –
Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta “mayın tarlasına” dönüştürülmüş durumda.
Azerbaycan hükümeti, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta “mayın tarlasına” dönüştürülmüş durumda.
Azerbaycan hükümeti, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.
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