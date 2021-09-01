Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor

Burcu Çalık Göçümlü –

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren Karabağ savaşı ile işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim yerlerinde bulunan yapıların büyük çoğunluğu tamamen yok olmuş durumda. Yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali döneminde taş üstünde taş bırakılmayan, mezarlıklarına kadar talan edilen kentler, şimdilerde hayalet şehirleri andırıyor.

Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta “mayın tarlasına” dönüştürülmüş durumda.

Azerbaycan hükümeti, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren Karabağ savaşı ile işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim yerlerinde bulunan yapıların büyük çoğunluğu tamamen yok olmuş durumda. Yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali döneminde taş üstünde taş bırakılmayan, mezarlıklarına kadar talan edilen kentler, şimdilerde hayalet şehirleri andırıyor.

Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta “mayın tarlasına” dönüştürülmüş durumda.

Azerbaycan hükümeti, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

AA