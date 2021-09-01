Azerbaycan’ın açtığı ateş sonucu Yeraskh’ta bir Ermeni asker şehit oldu

1 Eylül günü saat 11:10 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bir kez daha provokasyona başvurup Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ararat bölgesinde, özellikle Yeraskh istikametinde bulunan Ermeni mevzilerine ateşli silahlar ve keskin nişancı tüfeklerinden açtığı ateş sonucu Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın N sayılı kışlasının sözleşmeli astsubay çavuş, 1982 doğumlu Gegham Sahakyan hayatını kaybetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının eylemlerini şiddetle kınadı ve bu eylemlerin cevapsız kalmayacakları konusunda uyarıda bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, durumun tırmanmasından Azerbaycan’ın askeri-siyasi yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI