Azerbaycan matematiği

Garip Azerbaycan matematiği

4.000 ölü ve yaralı ailesi için 11.000 ev

Azerbaycan makamları, başlattıkları Dağlık Karabağ savaşı sırasında ölen ve yaralananların ailelerine gösterdiği ilgiyi aktif olarak reklam ediyor.

Ulusun babasının oğlunun cömert daire ve ev bağışları konusundaki raporlar, giderek daha sık hale gelmektedir.

Ancak bazı sayılar kafa karıştırıcı olmakta, bazıları ise, daha önce açıklanan verilerle doğrudan çelişmektedir.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Çalışma Bakanlığı 2018 yılında ölülerin ve engellilerin ailelerine 626 daire verdi.

2019’da ise %50 daha fazla olarak, 934, 2020’de %70 artırarak 1.572 daire ve ev teslim edildi.

Bu yıl bu rakamın iki katına çıkartılarak, 3.000 daire ve özel konut sağlanması planlanıyor.

Son dört yılda, ölü ve engellilerin ailelerine barınma sağlama programı neredeyse beş kat arttı.

Bu sürede, bu insanlara toplam 10.500 daire ve ev sağlanmıştır.

Bu yıl 1.600 daire teslim edildi.

Toplamda, 2021-2025’te, bu kişilere yılda ortalama 2.000’den fazla olmak üzere 11.000 daire ve ev sağlanacaktır.

Anlaşıldığına göre ha bire inşatlar yapılmış ve sorun hemen-hemen çözülmüş olmakla birlikte, 4 yılda 11.000 aileye daha konut sağlamak için hızlandırılmış tempoyla yeni evler inşa etmek zorundalar.

Unutulmamalıdır ki Azerbaycan makamları, Ankara’nın kışkırtmasıyla Bakü’nün Dağlık Karabağ’a yönelik başlattığı saldırı neticesinde vermiş oldukları kayıpları gizlemektedir.

Sadece aylar sonra Bakü yaklaşık 3.000 kayıp ve 1.000 yaralıdan bahsetti.

Bu oran kendi içinde tuhaftır.

Savaştan hemen sonra ek olarak 11.000 eve daha ihtiyaç duyulması daha da gariptir.

Görünen o ki, Azerbaycan makamları kayıplarının gerçek rakamlarını saklıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu