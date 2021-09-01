Azerbaycan askerlerinin Gegharkunik’te çıkarttığı yangın nedeniyle köylülerin biriktirdiği otlar yandı

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinde Azerbaycan askerleri tarafından çıkardığı yangın nedeniyle sadece otlakları ve samanlıkları değil, insanların kış için zorluklarla biriktirdikleri samanların da yandığını açıkladı.

Arman Tatoyan, Kut köyü sakinlerinden birinin 4-5 hektar meraya sahip olduğunu ve yaklaşık 500 hektar ot topladığını haber verdiğini ve 31 Ağustos akşamı saat 17.00 sıralarında Azerbaycanlı askerlerinin çıkardığı yangının o araziden artık 4-5 metre uzaklıkta olduğunu aktardı.

Ermenistan Ombusmanı ihbar üzerinde yangınları söndürdükten sonra Azerbaycanlı askerlerin kasten yeniden ateş etmeye başladığını bildiriyor.

Azerbaycan askerlerinin bu eylemleri sonucunda sivillerin otlakları ve samanlıkları tahrip edilmekte, halk geçiminden mahrum bırakılmakta ve bu da halkın sosyal sorunlarını artırmaktadır.

Tatoyan Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarında bulunan köylerin yakın çevresinde yer aldığı bölgeleri ateşe verildiği dikkate alındığında, yangınların köylerde yaşayan sivil halkı için de hayati tehlike oluşturduğunu da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI