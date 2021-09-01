Ararat Mirzoyan, Sergey Lavrov’u Ermenistan’a davet etti

31 Ağustos tarihinde 2 günlük çalışma ziyareti için Moskova’da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Ermenistan’a davet etti.

Yapıcı bir görüşme için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ararat Mirzoyan, “Sizin için uygun bir zamanda sizi Yerevan’da bekleriz” ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI