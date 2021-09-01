Antep Savunması tüm yönleriyle ele alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Savunması’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün kaleme aldığı “Antep’te Misyonerler, Ermeniler ve Millî Mücadele” adlı kitabı yayımlandı. GAZİANTEP (İGFA) – Antep Savunması’na giden süreci ele alan “Antep’te Misyonerler, Ermneiler ve Milli Mücadele” adlı kitap, 4 makalenin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Eserle, 19’uncu yüzyıl ortalarında başlayıp Millî Mücadele ile sonuçlanan siyasi ve toplumsal çatışma sürecinin farklı yönleriyle mercek altına alınması amaçlanırken bu açıdan bakıldığında rastegele sıralanmış farklı makalelerden ziyade birbirini takip eden ve destekleyen bütünlüklü bir çalışma ortaya konulmaya gayret edildi. Kitaptaki ilk iki makale, misyonerlerin sosyal ve siyasi çalışmalarının Antep’teki yansımalarına odaklanıyor. Misyonerlerin de tetiklediği Ermeni sorununun ortaya çıkışı ve sonrasında yaşanan çatışma süreci, takip eden makalede ele alınmakta ve Ermeni sorununun Millî Mücadele sonuna kadar Antep’e nasıl yansıdığı izah edilmeye çalışılıyor. Bu faaliyetlerle birlikte Millî Mücadele’nin iç ve dış dinamikleri ile Antep Millî Mücadelesi’nin unsurları da süreçte anlaşılması gereken konulardandır. Son iki makale de Kılıç Ali Bey’in Antep’teki çalışmaları ile Mustafa Kemal Paşa’nın ve Heyet-i Merkeziye’nin Antep’te yürütülen mücadeleye verdikleri önem ve yaptıkları destekler ile Fahri Can’ın şehirdeki çalışmalarıyla ele alınıyor. Amerikan misyonerlerinin ve Ermenilerin Antep Savunması öncesi ve esnasındaki faaliyetlerini belgeler doğrultusunda kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak önemli bir boşluğu dolduran eser 184 sayfadan oluşuyor. Kitap Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, GAZİKÜLTÜR A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde okuyucularını bekliyor. Haber : İGFA https://www.yeniufuk.com.tr/antep-savunmasi-tum-yonleriyle-ele-alindi-22768-haber/