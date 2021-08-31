‘Tehdit altındayım’ deyip koruma istedi, gerçek şoke etti

Ferit Zengin İSTANBUL – Geçtiğimiz Temmuz ayı ortalarında Esenler’ de faaliyet gösteren bir kâğıt fabrikasının sahibi Yahudi asıllı iş insanı Maks Gerşon, uzun süredir bir çete tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikâyette bulundu. Aradan bir süre geçtikten sonra iş insanı Gerşon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’ye gelerek, aracının kurşunlandığı ve suikaste uğradığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren organize polisi, Gerşon’un aracının kurşunlandığı yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntü incelemesinde ekipler bir kişinin elinde silahla Gerşon’un aracının sağ arka kapısında bulunan cama 1 el ateş ettiğini belirledi. Ekipler kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Kimlik çalışmasının ardından adres çalışması yapan ekipler olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahısı çalıştığı inşaat firmasının bulunduğu arazide yakalayarak gözaltına aldı.

İsmail G., ve Sait Ç., isimli 2 şüpheli işyerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve çelişkili ifadeler veren 2 şüpheli şahısın yapılan araştırmalarda çalıştıkları İnşaat firması ile Maks Gerşon arasında iş ilişkisi olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine ifadesi alınmak üzere Maks Gerşon’da emniyete çağrıldı. Şüpheli şahısların çapraz sorguda olayı itiraf etmeleri üzerine, Gerson’un da ifadesinde, 2 kiralık şahısı doğrular yönde ifade verdiği ve olayı polis koruması almak için tertiplediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Maks Gerşon ve aracını kurşunlattığı işbirlikçi tetikçileri İsmail G., ve Sait Ç., Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkeme ye çıkarılan 3 şüpheliden İsmail G., isimli şüpheli şahıs serbest kalırken, Gerşon ve Sait Ç. yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest kaldı.

Polisin yaptığı teknik takip çalışmalarında ise Gerşon’un planı saniye saniye güvenlik kameralarından böyle tespit edildi.

Milliyet Gazetesi