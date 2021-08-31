Savcı Sayan: Tarihte Kürt-Ermeni İlişkileri ile PKK ve Ermeni İlişkisi!

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tarihte Kürt-Ermeni ilişkileri ile PKK ve Ermeni ilişkisi hakkında yaşanmış gerçek bir olayı video olarak paylaştı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tarihte yaşanmış ve dengbejler (ses sanatçıları) tarafından gönümüze kadar taşımış olan, gerçek ve yaşanmış bir olayı sosyal medya hesabında videolu bir şekilde kendi anlatımıyla sevenleriyle paylaştı.

Başkan Sayan’ın soysal medya hesabında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; “Kürt müziğinde dengbejlerin(ses sanatçıları) önemli bir yeri vardır. Dengbejler genellikle o dönemde yazamadıkları için, gelişen olayları sözlü bir şekilde günümüze kadar taşımıştır. Bugün Şakıro denen ünlü Kürt dengbejden bir şarkı dinledim ve o hikâyeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Erzurum ve Ağrı arasında bir bölge var o bölgenin ismi Parsin, dolaysıyla İbo Begi Parsini (parsin’in ibo beyi) diye birisi yaşıyormuş. Rus ve Ermenilerin işgalinde, bir gün Rus ve Ermeni komutanlar onun köyünü basmışlar, dolaysıyla İbo beyin evine gitmişler çay ve kahve ikram edilmiş ondan sonra Rus General ve Ermeni General, İbrahim beyin hizmetkârını çağırıyorlar, diyorlar ki git İbrahim beye söyle; Kızı Mecbure, gelini Ayşe ve hanımı Fatma’yı bize verecek. Hizmetkâr gidip bunu söyleyince, tabii ki İbrahim bey deliye dönüyor, dolaysıyla İbrahim bey hemen silahını alıyor gidiyor ve iki komutanı öldürüyor biri kaçıyor, kaçan komutan diğer askerlere haber veriyor ve köye baskın düzenleniyor. Bu esnada İbrahim beyin hanımı Fatma hanım diyor ki; İbrahim bizi öldür, kızımı da öldür ve gelinimizi de öldür. Yoksa bunlar seni öldürecekler ve bizi götürecekler namusumuz lekelenecek. Dolaysıyla İbrahim bey bunları üçünü sıraya koyuyor ve hanımını öldürüyor, gelinini öldürüyor ve sıra kızına gelince duygusallık başlıyor öldüremiyor kızını. Kızı diyor ki baba beni öldüremiyorsun elin varmıyor, ben sırtımı döneceğim sen benim yüzümü görme, öyle yapıyor onu da öldürüyor ve sonrada kendisini öldürüyor. Böyle acıklı bir hikâye, Azerbaycan ve Ermenistan savaşında Ermenileri destekleyen PKK’nın Kürtleri ne kadar temsil ettiğini bu hikâyeden de anlayabiliriz” dedi.

https://www.agridahaber.com/gundem/savci-sayan-tarihte-kurt-ermeni-iliskileri-ile-pkk-ve-ermeni-iliskisi-h110858.html