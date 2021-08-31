Manastır turizme kazandırılıyor

*Batman’ın Beşiri ilçesinin Kıra Dağı eteğindeki Mor Kiryakus Manastırı’nın üç aşamalı restorasyon çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar hızlandırıldı.

3 KATLI MANASTIRA RESTORASYON

Beşiri ilçesinin Kira Dağı eteğindeki Ayrancı köyünde 4. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 3000 metre kare alan üzerinde 3 katlı olarak inşa edilen manastırın 3’ün etabın çalışmaları kapsamında 2’nci etabın restorasyonu hızlandırıldı. Dışkale Mimarlık firmasının yapımını üstlendiği tarihi yapıtın çevre duvarları, revakları ve yıkılan odalar eski haline dönüştürülüyor. Restorasyon çalışmalarının 2 ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

ÜST KATLARI TAMAMLANMIŞTI

Dicle Kalkınma Ajansının 1 milyon 500 TL’lik desteğiyle manastırın ilk etap çalışmasında giriş kapısı, güney cephenin tamamı, mezar odası ve doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. İkinci etap çalışmaları kapsamında kilise ve orta avluda çalışmaların sürdüğünü belirten Dışkale firması yetkilileri, manastırdaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla önemli bir turizm merkezi haline dönüşeceğini söylediler. (Yunus Yasak)

https://www.batmancagdas.com/yasam/manastir-turizme-kazandiriliyor-h75932.html