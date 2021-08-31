MALATYA’YA İNANÇ ZİYARETİ: MALATYA S. YERRORTUTYUN KİLİSESİ TAŞHORAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE TARİHİ GÜN

Yüz yıldan uzun bir süredir atıl kalan, kubbesi zedelenen ve zamanla aşınan Malatya S. Yerrortuyun Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve HAYCAR’ın katkılarıyla restore edildikten sonra, yeni statüsüyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Özellikle yerel halk tarafından “Taşhoran Kilisesi” olarak bilinen S. Yerrortutyun Kilisesi, 28-29 Ağustos 2021, hafta sonu gerçekleşen törenlerle kilise ve kültür merkezi statüsünde yeniden açıldı.

Bu tarihi güne tanıklık etmek için, pandemi koşullarına rağmen, belli sayıda inanan ve din görevlisi inanç ziyareti maksadıyla Malatya’ya hareket ettiler. Patrikliğimiz Din Görevlilerinden Ayinlerden Sorumlu Müdür Başrahip Tatul Anuşyan, Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Rahip Hovagim Serovpyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan ve Peder Şahen Ohanyan törenleri gerçekleştirmek üzere Malatya’ya seyahat ettiler. Geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyata rağmen, nekahet dönemi tamamlanan Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri ise bu inanç ziyaretine başkanlık etti. İnanç ziyaretine İskenderun’dan, Elazığ’dan, Adıyaman’dan ve Diyarbakır’dan inananlar katıldılar.

MALATYA’YA VARIŞ

Kadasetli Patrik Hazretleri, Cuma öğleden sonra, Peder Şirvan Mürzyan’ın refakatinde Malatya’ya hava yoluyla seyahat etti. Patrik Hazretleri Malatya’da Başrahip Tatul, Peder Avedis ve Malatya Ermeni Cemaati üyelerinden Serdar Boyacı ve Aret Boyacı tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri, havaalanından konaklayacağı otele geçti.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ

Kadasetli Patrik Hazretleri, 28 Ağustos 2021, Cumartesi, saat 09:30’da, S. Yerrortutyun Kilisesi – Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen resmi açılış törenine katıldı. Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldılar. Törende, Nurhan Gezdirici başkanlığındaki Malatya HAYDER üyeleri, Malatya doğumlu cemaatimiz üyeleri, Malatya Ermeni Cemaati üyeleri ve davetliler de hazır bulundular.

Açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaparken, Malatya HAYDER adına Nurhan Gezdirici de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aynı zamanda Malatya Valisi Aydın Baruş da, konuklara hitap etti.

Kadasetli Patrik Hazretleri de haziruna hitap etti ve tarihi bir törene tanık olması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti. Patrik Hazretleri, binaların açılışını yeni doğan çocuklara benzeterek şöyle dedi: “S. Yerrortuyun Kilisesi, 1893’de ibadete açıldığında, çok büyük ihtimalle Malatya Ermeni Cemaati için büyük bir coşku kaynağı olmuştu. Fakat ne yazık ki kilise depremde hasar gördü ve sonrasında tüm Anadolu’yu kasıp kavuran bir fırtına ortamı içersinde yalnız kaldı. Fakat tüm bunlara rağmen, bina yıllar boyunca sağlam durdu ve yıllara meydan okudu.”

Patrik Hazretleri, 2010 yılında, dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran’ın kilisenin yardım çığlıklarını işittiğini ve kentin en büyük devlet yetkilisi olarak daha önce denenmemiş bir projeye imza attığını belirtti. Bu proje sayesinde, Anadolu’nun zengin ve çok renkli tarihini sergilenecekti. Van Ahtamar Adası’ndaki S. Haç Kilisesi’nde olduğu gibi, bu kilise de yıllar sonra kilise ve kültür merkezi olarak kapılarını açacaktı. Patrik Hazretleri, bu vesileyle, katkılarından dolayı Nurhan Gezdirici başkanlığındaki Malatya HAYDER üyelerini de takdir etti. Bu bağlamda, Malatyalı Mimar Kevork Özkaragöz ve Hosrov Köletavitoğlu’nu da takdir etti. Patrik Hazretleri, ayrıca Serdar Boyacı’nın şahsında Malatya Ermeni Cemaati üyelerini takdir etti.

Patrik Hazretleri konuşması esnasında, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Malatya Valisi Aydın Baruş’a minnettarlığını belirtti. Son olarak, Malatya’daki cemaatimiz üyeleri adına yapının korunmasında ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasında büyük emeği olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Patrik Hazretleri bu proje sayesinde, Malatya’nın kültürel bir değere kavuştuğunu belirtti. Daha sonra, Başkan Gürkan’ın, şehir içindeki tarihi kalıntılarla ne denli titizlikle ilgilendiğini belirtirken, 27 medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya’nın, 1700 yıl boyunca Hristiyan kültürüne de ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Patrik Hazretleri, turizme de hizmet edecek bu çalışmayı şu şekilde niteledi: “Sayın Başkan, Dünya turizmine açmayı hedeflediğiniz Malatya’da Hristiyan inanç ve kültür halkasının eksikliğini görerek bu mabedin kente kazandırılmasının önemini en iyi siz takdir ediyorsunuz. Bu uğurda sergilediğiniz cesaretinizi ve öngörünüzü tebrik ediyoruz.”

Patrik Hazretleri, bu eserin canlanmasının Türk-Ermeni ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli ve anlamlı bir dostluk mesajı içerdiğini belirtti. Bu çalışmanın Malatya şehrine bereketli olmasını dilerken, kilisenin ilk temellerini atan hayırseverleri andı.

Tören sonunda, Malatya HAYDER adına, Malatya Valisi Aydın Baruş’a, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ne, Mimar Gökçek Poyraz’a ve Kevork Özkaragöz’e anı plaketleri takdim edildi.

Son olarak, törene katılan resmi erkân ve Patrik Hazretleri, temsili kurdeleyi birlikte kestiler. Daha sonra, törene katılanlar kilise – kültür merkezinde, kilisenin yenilenme safhalarını betimleyen

Fotoğraf sergisini ziyaret ettiler. Aynı zamanda, bahçede Aslantepe kazı çalışmalarını betimleyen fotoğraflar sergilendi. Tören kokteyl ile son buldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Patrik Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen öğlen yemeğine katıldı. Daha sonra, saat 13:30’da, Başrahip Tatul Anuşyan, Peder Avedis Tabaşyan, AK Parti MKYK üyesi Dr. Sevan Sıvacıyan, Serdar Boyacı ve Hosrov Köletavitoğlu refakatinde, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, Sayın Belediye Başkanı’na, Garo Kürkman’ın iki ciltlik “Osmanlı İmapratorluğu’nda Ermeni Ressamlar” kitabını armağan etti. Başkan Gürkan ise, Malatya’nın ilk demir ustaları tarafından hazırlanmış kılıcın bir örneğini, Aslantepe’nin sembolü olan aslan minyatürünü ve yerel kayısı hediye etti.

VALİ’YE ZİYARET

Patrik Hazretleri, saat 14:30’da, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, Sayın Vali Baruş’a, Garo Kürkman’ın iki ciltlik “Osmanlı İmapratorluğu’nda Ermeni Ressamlar” kitabını armağan etti. Vali Baruş ise, Malatya’nın ustaları tarafından hazırlanmış elişi vazoyu ve kayısının tarihi hakkında bir kitap hediye etti.

KUTSAMA VE YENİDEN İBADETE AÇMA

Cumartesi saat 17:00’de, Malatya S. Yerrortutyun Kilisesi için tarihi bir an başladı. Patrik Hazretleri riyasetinde Kilise Kutsama ve Yeniden İbadete Açma Töreni gerçekleşti. Bu tören, aynı zamanda S. Yerrortutyun Kilisesi tarihinde ilk kez bir İstanbul Ermeni Patriği’nin, ilahiler eşliğinde Kilise’ye adım atması niteliğini taşıyordu.

Patrik Hazretleri riyasetinde kilisenin ana giriş kapısı önünde okunan dualarla tören başlarken, sonrasında din adamları ve inananlar kiliseden içeri girdiler. Din görevlileri, mezmurlar ve ilahiler eşliğinde, S. Badarak’ın sunulacağı ana mihrabı kutsanmış şarap ve suyla kutsadılar. Daha sonra Patrik Hazretleri, Kutsal Müron ile aynı mihrabı takdis etti.

Kutsama Tören sonrasında, ikindi duaları okundu. Daha sonra ise Kadasetli Patrik Hazretleri’nin Malatya Ermeni Cemaati üyelerine yönelik kaleme aldığı Patriklik Berat’ı, Başrahip Tatul tarafından Ermenice, Rahip Hovagim tarafından ise Türkçe olarak okundu. Berat okunması sonrasında, Patrik Hazretleri, Berat’ı Serdar Boyacı’ya tevdi etti.

Törende, Adıyaman Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Önderi Metropolit Grigorius Melki Ürek de hazır bulundu. Tören ilahileri ise Kd. Peder Drtad Uzunyan önderliğinde, diyakonlar tarafından seslendirildi.

RESMİ KABUL

Saat 20:00’de, Malatya HAYDER’in organize ettiği resmi kabul yemeği gerçekleşirken, Kadasetli Patrik Hazretleri ve misafirler, kabule iştirak ettiler. Kalabalık bir katılımcı kitlesinin olduğu yemeğe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/