MALATYA S. YERRORTUTYUN KİLİSESİ’NDE YÜZ YIL ARADAN SONRA SURP BADARAK GERÇEKLEŞTİ

Malatya’daki inanç ziyaretinin en anlamlı anı, saat 11:00’de, Kadasetli Patrik Hazretleri tarafından sunulan S. Badarak oldu. Yüz yıldan uzun bir müddet sonra kilisede ilk kez S. Badarak gerçekleşirken, töreni İstanbul Ermeni Patriği’nin gerçekleştirmesi güne daha da özel bir anlam yüklüyordu. Törende Rahip Hovagim Seropyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Ohanyan, Diyakos Armenak Kazancıyan, Astdiyakoslar Ğazar Sabuncu, Krikor Erkan Garabetyan ve Arda Pınarcı, Yetkili Okuyucular Can Evyapan ile Yusuf Tabaşyan hizmet ettiler. İlahiler Hagop Mamigonyan önderliğinde ve Meline Temelci’nin orgu eşliğinde Lusavoriç Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

Törende, Adıyaman Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Önderi Metropolit Grigorius Melki Ürek da hazır bulundu.

VAAZ

Rab’bin Duası’ndan önce, Kadasetli Patrik Hazretleri vaaz verdi ve “Kaybolmuştu bulundu, ölmüştü dirildi” (Luka 15:32) ayetini yorumladı. Patrik Hazretleri, kiliselerin ve mabetlerin anlamını Eski Ahit ve Yeni Ahit uyarınca hatırlattı. Benzer binaların, içlerindeki Tanrısal amaca hizmet doğrultusunda kutsal olduklarını ve ibadet maksadıyla inşa edildiklerini belirtti. S. Yerrortutyun Kilisesi’nin tarihi yolculuğunu bu perspektiften yorumladı ve kilisenin geçmişte Ermeni Cemaati üyelerinin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için inşa edildiğini söyledi. Yıllar sonra ise, aynı amaçla Surp Badarak sunmak için inananların bir araya geldiklerini vurgulayarak, bu günün bir bayram havası estirdiğini söyledi.

Patrik Hazretleri, kilisenin statüsü hakkında net bilgiler paylaştı ve kilisenin kültür merkezi statüsü taşımasına karşın, Malatya’daki cemaatimiz üyelerinin ruhani ihtiyaçlarını karşılamak, S. Badarak sunmak, onların vaftizlerini, düğünlerini gerçekleştirmek maksadıyla kullanılabileceğini belirtti. Bu vesileyle, resmi makamların gösterdikleri olumlu yaklaşım için minnettarlığını sunarken, Malatya Valisi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na özel olarak teşekkür etti.

Patrik Hazretleri, kilisenin statüsünü belirtirken, kubbesi zedelenmiş ve yıkık bir bina izlenimi veren kilisenin yenilenmiş ve onarılmış olmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olmasına rağmen, nekahet döneminin elverdiği ölçüde, bu törene özellikle katılmak istediğini şu sözlerle betimledi: “Ne hissettiğimi anlamanız için Ermeni Patriği ve din adamı olmanız gerekiyor. Bu özel günün coşkusunda bereketlenmek için sizlerleyim.”

Patrik Hazretleri sözlerinin sonunda, Adıyaman Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Önderi Metropolit Grigorius’a da hitap etti ve kendisinin Malatya ve çevre yörelerde Ermeni Cemaati üyelerine karşı takındığı pederane tavır için teşekkür etti. Bu anlamda, kendisine esenlik ve sağlık diledi.

Patrik Hazretleri, vaazının sonunda sürpriz bir atamayı şahsen ilan etti. Ruhani Önderimiz, Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis’in hizmetini ve çalışkanlığını överek, kendisine Anadolu Ermeni Cemaati Gözetmeni görevini tevdi etti.

HOKEHANKİSD

S. Badarak sonrasında, Malatya Ruhani Önderliği’ne bağlı merhum ruhani önderler ve din adamları dualarla anıldılar. Aynı zamanda Rab’de uyuyan kilise hayırseverleri de dualarla anıldılar.

MEZARLIK ZİYARETİ

Kilisedeki tören sonrasında, Başrahip Tatul, Rahip Hovagim, Peder Avedis, diyakoslar ve Lusavoriç Korosu üyeleri, Malatya Ermeni Mezarlığı’nı ziyaret ettiler. Burada, Rab’de uyuyan Malatyalı Ermeniler için dualar okundu. Törende, inanç ziyareti için Malatya’da bulunan ziyaretçiler de hazır bulundular.

Patrik Hazretleri ve mahiyeti, 30 Ağustos, Pazartesi günü İstanbul’a döndü.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/