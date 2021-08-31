HDP’li Paylan: Azınlık vakıflarının seçim yapması sekiz yıldır engelleniyor

HDP’li Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a azınlık vakıflarının seçim yapmasına sekiz yıldır neden izin verilmediğini sordu. Paylan, “Azınlıkların seçim hakkı yok sayılmakta” dedi.

ANKARA- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sekiz yıl önce iptal edilen ve yerine yeni bir düzenleme getirilmeyen azınlık vakıflarının seçim yönetmenliğine ilişkin konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Paylan, azınlık vakıflarının seçimlerini düzenleyen yönetmeliğin 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edildiğini, azınlık toplumlarının sekiz yılı aşkın süredir seçimlerini yapamadığını söyledi.

‘AZINLIK YOPLUMLARININ SEÇİM YAPMALARI SEKİZ YILDIR ENGELLENİYOR’

Paylan, “Bu dönemde azınlık toplumlarının yoğun taleplerine, sunulan çözüm önerilerine ve iktidarınızın defalarca söz vermesine rağmen yeni bir seçim yönetmeliği yayınlanmadı” derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı’nı işaret ederek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart 2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda ‘Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz’ açıklaması yapmasına rağmen azınlık vakıflarının seçimleri hususunda henüz bir adım atılmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bazı Ermeni Cemaat Vakıflarının 3 Ekim 2021 tarihinde seçim yapmak için talepte bulunduğu konusuna geçtiğimiz hafta verdiği cevapta; 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan, “azınlık vakıfları yönetim kurullarında, ölüm ve istifalar nedeniyle eksilen üyeliklerin yerini atama yolu ile doldurma” yolunu açan genelgeyi göstermesi, seçim haklarının iade edilmesini bekleyen cemaatlerde yeniden hayal kırıklığı yaratmıştır.

Azınlık toplumlarının sekiz yıldır seçim yapmalarına engel olmakla; hem azınlıkların seçim hakkı yok sayılmakta, hem de bu vakıfların etkin yönetilmemesine sebep olunmaktadır.”

AZINLIK VAKIFLARI NE ZAMAN SEÇİM YAPACAK?

HDP’li Paylan, soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

1. Her fırsatta ‘sandık’ diyen iktidarınız, azınlık toplumlarının seçim yapmasını neden sekiz yıldır engelliyor?

2. Defalarca söz vermenize rağmen, azınlık toplumlarının seçim yapmalarına neden izin vermiyorsunuz?

3. Azınlık vakıfları seçimleri ne zaman yapılacaktır?

4. Azınlık vakıflarına seçim yaptırmayarak bu vakıfların etkin yönetilmesine engel olduğunuzun farkında mısınız? (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpli-paylandan-oktaya-azinlik-vakiflarinin-secimlerine-neden-izin-verilmiyor-haber-1533409