Ermeni Devrimci Federasyonu Ermeni Ulusal Komitesi Artsakh Ofisi faaliyete başlayacak

Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu kararı ile 44 günlük savaşın ardından Artsakh’ta meydana gelen insani, psikolojik ve güvenlik zorlukları dikkate alınarak, Ermeni Ulusal Komitesi’nin dünya ağı bünyesinde Ermeni Ulusal Komitesi Artsakh Ofisi açılacak.

Konu ile ilgili Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu Merkez Ofisi açıklamada bulundu.

Açıklamada, ”Ermeni Ulusal Komitesi Artsakh Ofisi’nin kurulması; Artsakh halkının haklarının korunması, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve Artsakh’ın yeniden inşa edilmesinin Ermeni Devrimci Federasyonu Ermeni Ulusal Komitesi’nin dünya ağının faaliyetinin temel unsurları ve siyasi öncelikleri olmaya devam ettiğine dair açık bir siyasi mesajdır.” ifadeleri kullanıldı.