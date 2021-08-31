Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi’nde Yaz Ayin’i

İzmir’in Çeşme ilçesinin göbeğinde 1832 yılında inşa edilen Ayios Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi’nde 28 Ağustos Cumartesi akşamı saat 18:00’da, yazın şehirde kalan Hristiyanlar için Çeşme Belediyesi’nden izin alınıp ayin düzenlendi.

Bu sene Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başrahibi Peder İgor Barbini tarafından yönetilirken İzmir Göztepe Notre-Dame de Lourdes Kilisesi’nin Pederi Gabriel Ferone de eşlik etti.

Çeşme’de yazı geçirmek için çoğunluğu Alsancak cemaatinden olan Hristiyanların katıldığı ayin İtalyanca olarak yapıldı, sadece Aziz Markos tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncili’nden Sözler P. Gabriel tarafından Türkçe olarak okundu.

Ardından P. Igor verdiği vaazında: “Bugün Söz bize şunu soruyor: Tanrı’nın yasasına içtenlikle uymak neyi içerir? Ve insanın gerçek saflığı nedir?

Musa, ilk okumada işittiğimiz üzere bize Allah’ın yasasına bağlılığın O’nun Antlaşması’nda kalmanın vazgeçilmez bir şartı olduğunu hatırlatır. İnsanlara şöyle demişti: Hiçbir şey ilave etmeden ve en ufak bir şey çıkarmadan, Tanrınız RAB’bin emirlerini yerine getireceksiniz. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca, dokunulmaz geleneklerini oluşturan Ferisiler tarafından Tanrı’nın Yasasına sonsuz sayıda başka talimatlar eklendi.

İsa, Ferisilerin ikiyüzlü davranışlarını şiddetle mahkûm eder, çünkü onlar insanların geleneklerini titizlikle uygular ve sonra Tanrı’nın emirlerine uymayı ihmal ederler… Kalbin günahlarla dolu olduğu ve Allah’tan uzak olduğu bir zamanda, elleri âdetlere göre yıkamanın ne faydası vardır?

Ve İsa bu İncil’de bize hakiki tapınmanın dışsal uygulamadan oluşmadığını, dışsal ibadetin hiçbir değeri olmadığını anlamamızı sağlamaya devam ediyor. Gerçek ibadet ise insan kalbinin derinliklerinden başlayan samimi sevgiye dayalıdır.” dedi.

2019 yılında her Ayin’e yaklaşık 60 kişi katılmasına rağmen, pandemi koşullar olduğu için geçen sene ortalama 10 kişi ve bu sene 20 kişi katıldı.

Geçen yıl birçok kez kilisede ayinler düzenlenirken bu sene sadece bir kez ayin düzenlenebildi. Önümüzdeki sene için ise Temmuz ve Ağustos aylarında her Cumartesi akşamı bir ayin yapılabilmesi ve hem İzmirli cemaat hem de Çeşme ve yakın çevresinde olan turistlerin ayine katılabilmesi için dua ediliyor.

Eskiden bakımsız olan kilise, 2010’da yapılan restorasyon çalışmalarından sonra, Çeşme Belediyesi tarafından 2012 yılında hizmete alındı. İçerisinde göz alıcı fresklere sahip olan kilise, artık ziyaretçilere açık bir sergi, konser ve Kültür Merkezi olarak kullanılıyor.

İlk defa İstanbul Rum Patriği Bartholomeos 2016 yılında bu kilisede, 94 yıl aradan sonra, ayin yönetmiş ve Manisa’da doğmuş olan Ayios Haralambos’un Azizliği onuruna, Eritre Episkoposu Kyrillos tarafından Şubat 2017’de bir ayin düzenlenmişti.

(SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/cesme-ayios-haralambos-kilisesinde-yaz-ayini/