Çakıryan: Erdoğan’ın açıklamalarına inanmak bir ütopyadır

Türkolog Hakob Çakıryan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya hazır olduğuna dair sözlerine inanmadığını dile getirdi.

Türkolog, “Armenpress” ile yaptığı röportajda, Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik düşmanca politikasını ön koşullara dayalı olarak sürdürdüğünü, aslında bu konuda değişen bir şey olmadığını ifade etti. Dolayısıyla, bu durumda Ankara’nın Yerevan ile ilişkileri normalleştirmek ve diplomatik ilişkiler kurmak için pratik adımlar atacağını düşünmek Çakıryan’a göre ütopyadır.

Çakıryan, “Türkiye, 1991’den beri Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmak için uluslararası praktiğe uymayan üç ön koşul öne sürdü. Biri 1915 Ermeni Soykırımı konusu kapatmak, ikincisi Diaspora Ermenilerini Türkiye’ye karşı faaliyetlerini, yani Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması çabalarını durdurmaya zorlamak ve üçüncüsü, Artsakh Ermenilerine Azerbaycan’ın hakimiyetini kabul ettirmek.

1991’den beri birçok hükümet değişti, ön koşullar aynı kaldı, sadece ifade şekli değişti. Başka bir deyişle, Erdoğan’ın Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kuracağını düşünmek gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

Türkolog’a göre, Türkiye’nin Azerbaycan’la Meghri üzerinden bağlantı kurma hayali nedeniyle Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurma konusunda gerçek bir arzusu yok.

Çakryan, “Türkiye bu vazifeyi yerine getirmediği süreçte Ermenistan ile ilişki kurmayacaktır” dedi.

Uzmana göre, Türkiye’nin geçen yıl Artsakh’a karşı savaşta Azerbaycan’a sağladığı askeri ve siyasi destekle çok net bir şekilde Ermenistan’a yönelik düşmanca politikasında aslında hiçbir şey değişmediğini gösterdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/31/Ermenistan-Türkiye-Erdoğan/214302