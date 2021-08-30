YENİ PATRİKLİK ATAMASI: PEDER AVEDİS TABAŞYAN ANADOLU ERMENİ CEMAATLERİ GÖZETMENİ İLAN EDİLDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Ağustos, 2021, Pazar, Malatya S. Yerrortutyun Kilisesi’nde S. Badarak sundu. Tarihi bu gün vesilesiyle, Patrik Hazretleri kilisede hazır bulunanlara vaaz verdi ve konuşmasında Malatya’da yaşayan Ermeni Cemaati üyelerine de değindi.

Patrik Hazretleri bu vesileyle Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan’ı Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni olarak atadığını ilan etti. Patrik Hazretleri, Peder Avedis’in Malatya ve çevre illerde de yürüttüğü hizmeti övdü ve bundan sonra Patriklik Makamı’yla yöredeki cemaatimiz üyeleri arasında bir köprü olmasını öğütledi.

İskenderun’da doğan Peder Avedis, Kadasetli Patrik Hazretleri tarafından 2011’de din görevlisi olarak takdis edildi. Daha sonra kendi doğduğu kent olan İskenderun’daki S. Karasun Manuk Kilisesi’ne ve Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi’ne din görevlisi olarak atandı ve günümüzde bu kiliselerde hizmetine devam etmekte. Hizmet yıllarında, Peder Avedis’in en büyük yardımcısı Eşi Yeretsgin Haygan Tabaş olurken, örnek bir aile tablosu sergileyerek hizmet ettikleri cemaat üyelerine ruhani besin sağlamışlardır. Günümüzde, hizmet ettiği İskenderun ve Vakıflıköy kiliseleri daha düzenli bir görünüme kavuşurken, kilisede hizmet eden okuyucuların ve hizmetkârların sayısının artışı gözlenmektedir.

Kendisi, aynı zamanda Malatya, Elazığ, Mersin, Adana ve çevre illerdeki cemaatimiz üyelerine, kardeşi Yusuf Ur. Tbir Tabaşyan ile ruhani ziyaretlerde bulunmaktadır. Öte yandan, İstanbul’dan uzak bir yörede hizmet etmesine karşına, Patriklik Makamı’na bağlı bir din görevlisi olarak, Ermeni Kilisesi’nin ve Patriklik Makamı’nın geleneklerine her zaman sahip çıkmış, yöredeki kardeş kilise üyelerinin ve kendi cemaat üyelerin saygısına mazhar olmuştur.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/