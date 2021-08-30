SERDAR ÜNSAL ”SOYKIRIM “KİTABINI MUTLUHAN TURAN VE GÖKSAL KILIÇ’A HEDİYE ETTİ.

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Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı ,Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı ”SOYKIRIM “kitabını Iğdır Amerikan Kids(Anaokulu)kurucusu eğitimci Mutluhan Turan ve Av.Göksal Kılıç’a ‘a hediye etti.

Bir süre önce önce faaliyete geçen Iğdır Amerikan Kids(Anaokulu)kurucusu eğitimci Mutluhan Turan ve Av.Göksal Kılıç’ı ziyaret edip hayırlı olsun diyerek Soykırım kitabını hediye eden Yazar Serdar Ünsal, kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “ Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan’ da ,Iğdır’da yaptıkları vahşeti ,Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan’da ,Hocalı’da,Şuşa’da Erivan’da, Karabağ’da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç. Nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü ,”Sözde Soykırım yalanını “anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar “Türk düşmanı olduğunu Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu” bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan’a yaptığı son saldırılarda göz önündedir.Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi.“

Iğdır Amerikan Kids(Anaokulu)kurucusu eğitimci Mutluhan Turan ve Av.Göksal Kılıç’da ,” Bir eğitimci ,bir avukat olarak çalışmalarınızı takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederiz bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır.,Bizim dedelerimiz,nenelerimiz de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır’da yaşayan nüfusun %80’inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür .Her aileden en az 2 şehit vardır.Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu da Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan’da Hocalı’da yaptıkları ortadadır. Ermeniler ,Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır’da Oba,Hakmehmet,Koçkıran,Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır.. Başarılar dileriz .”dediler.

Serdar Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır .Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip,”Türkler bize soykırım yaptı,” iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz.”şeklinde konuştu.

https://yesiligdir.com/haber/detay/29014