Lübnan’da petrol krizi gittikçe büyüyor… Şii ve Hristiyanlar birbirine girdi

Lübnan’da yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle Şii ve Hristiyan kasabasında yaşayan kişiler arasında şiddet olayları yaşandı.

Lübnan’da, akaryakıt krizi nedeniyle güneyde Şii ve Hristiyanların ağırlıkta olduğu iki kasaba arasında yeniden şiddet olayları yaşandı.

AA tarafından aktarılan habere göre, Şii nüfusun yoğun olduğu Ankud kasabasından bir grup gencin cuma günü Hristiyan Magduşe kasabasında kapalı olan akaryakıt istasyonlarına saldırmasıyla başlayan gerginlik bugün de devam etti.

Magduşe’den güvenlik güçlerinin, cuma günkü olaylara karışan gençleriyakalamak için Ankud kasabasına baskın düzenlemesi üzerine öfkelenen kasaba halkı, iki kasabayı birbirine bağlayan yolu kapattı ve ağaçları ateşe verdi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, Ankud kasabasından bir grup gencin, Magduşe kasabasındaki evlere baskın düzenleyerek halkı darbettiğini ve araçların camlarını kırdığını yazdı.

Haberde ayrıca, Başbakan Hassan Diyab’ın güneydeki söz konusu kasabalarda yaşananları takip ettiği ve gerginliğin sona erdirilmesi için Savunma Bakanı Zeyne Aker ve güvenlik güçleriyle temas kurduğu ifade edildi.

Ordunun olaya müdahalesiyle iki kasabada da sükunetin sağlandığı aktarıldı.

ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan’da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelik

https://www.aksam.com.tr/dunya/lubnanda-petrol-krizi-gittikce-buyuyor-sii-ve-hristiyanlar-birbirine-girdi/haber-1199973