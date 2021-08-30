Kazan’da yapılacak ilk BDT Oyunlarına Ermenistan’dan 56 sporcu katılacak

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Kazan’daki ilk Oyunları için 11 spor dalında madalya için mücadele etmek üzere Ermenistan’dan 56 sporcu katılacak.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan, Kazan’a giden sporcuları ve antrenörleri kabul etti.

Onlara yönelik sözlerinde Dumanyan şu ifadelere yer verdi:



“Hepinize zaferler ve başarılar diliyorum. Bugün çok ihtiyacımız olan olumlu duyguları halkımıza aktarabilmenizi istiyorum. Sporun pozitif enerjisi bize güç ve yeni zaferler de veriyor” .

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Karen Giloyan ise Ermenistan’ın bu oyunlarda oldukça ciddi bir heyet tarafından temsil edileceğini kaydetti.

Giloyan konuşmasında “Madalya beklemediğimiz spor dalları varken aynı zamanda mutlaka madalya kazanmamız gereken spor dalları da var. Spor açısından sonuç bizim için çok önemli, kesinlikle madalyasız dönmeyeceğiz” sözlerine yer verdi.

Kazan’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ilk Oyunları 4-11 Eylül tarihinde düzenlenmesi öngörülüyor. Yarışmaya 11 ülkeden 14-23 yaş arası 2,5 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor. 21 spor dalında 280 set madalya için sporcular mücadele edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/30/BDT-Oyunları-Ermenistan/214246